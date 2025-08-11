Projeto de Blues estreia na capital com Claudette King, filha de B.B. King

Porto Alegre entra, mais uma vez, na rota dos encontros da música mundial com o lançamento do projeto Blues Bossa Jam Session. A primeira atração acontece nesta quarta-feira (13), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com Claudette King, filha do Rei do Blues, B.B King, acompanhada do lendário trompetista James "Boogaloo" Bolden, que liderou por quase 40 anos a banda de seu pai e que também já tocou com gigantes como Stevie Wonder, Duke Ellington e James Brown. Além de James, formação contará com Bruno Marques, guitarrista e produtor brasileiro.

O projeto Blues Bossa Jam Session contará com seis apresentações, de agosto a dezembro. Essa primeira, leva ao palco não só a história, mas a alma do gênero Blues. Com uma voz potente, Claudette acumula indicações ao Grammy (2023 e 2024), ao Blues Music Award e integra o Blues Hall of Fame. Ingressos custam a partir de R$ 19,80 e podem ser adquiridos pela plataforma Uhuu.com.