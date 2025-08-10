Aventura sobre duas rodas inspira palestra cultural na Amrigs

Nesta segunda-feira (11), às 17h, acontece mais uma edição do Projeto Amparo na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). A iniciativa é voltada à promoção de lazer, cultura e integração da comunidade, e será na sede da entidade (Ipiranga, 5311). O evento é gratuito e contará com uma palestra especial conduzida por Luiz Eduardo Vasconcellos Machado, bancário aposentado de 69 anos, e sua esposa, Geórgia Severgnini Lussani Machado, administradora aposentada de 59 anos, ambos apaixonados por aventuras em cima da moto.

O casal tem como hobby viajar sobre duas rodas por diferentes destinos do Brasil e da América do Sul em geral, e compartilhará com o público sua mais recente expedição: uma jornada pela Patagônia argentina e chilena. Mais do que roteiros e paisagens, a palestra promete trazer relatos autênticos sobre os desafios, as descobertas e os aprendizados adquiridos ao longo do caminho.