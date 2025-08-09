Mostra Urgente de Artes Cênicas estreia nesta segunda na Zona Cultural

De 11 a 31 de agosto, acontece a primeira edição da Mostra Urgente de Artes Cênicas — o futuro é agora, que irá apresentar um panorama contemporâneo da produção de teatro e dança no Rio Grande do Sul. A abertura da mostra será com a aula Práticas Cênicas e Relações Étnico-Raciais, nesta segunda-feira (11), das 18h às 21h, ministrada pela atriz Celina Alcântara, e terá entrada franca.
Toda a programação será realizada na sede da Zona Cultural (Alberto Bins, 900) e contara com oito peças selecionadas, como Não Recomendado, Muita Água, Riso de Mãe é Coisa Séria, Menina de Tranças e Cabelos Brancos, Você dorme quando cai a noite?, Às Vezes Eu Kahlo, Corpocidade e Meretrizes. O encerramento terá a exibição do espetáculo convidado A Menina dos Olhos d´Água. A programação completa com horários e datas está no site do Jornal do Comércio. Ingressos para as peças custam entre R$ 25,00 e R$ 60,00 e estão disponíveis na plataforma Tri.RS.
Confira a programação completa:
Peças:
Não Recomendado
- 14/08, quinta-feira, às 20h.
*Sessão com tradução em libras.
Muita Água
- 16/08, sábado, às 20h.
Riso de Mãe é Coisa Séria
- 17/08, domingo, às 20h.
*Sessão com tradução em libras.
Menina de Tranças e Cabelos Brancos
- 21/08, quinta-feira, às 20h.
Você dorme quando a noite cai?
- 23/08, sábado, às 18h é às 20h.
Às Vezes Eu Kahlo
- 24/08, domingo, às 20h.
Corpocidade
- 28/08, quinta-feira, às 20h.
*Sessão com tradução em libras.
Meretrizes
- 30/08, sábado, às 20h.
A Menina dos Olhos d´Água
- 31/08, domingo, 16h.
Oficinas:
Práticas de Composição Dramatúrgica
- 09/08, sábado, das 15h às 20h, na Zona Cultural. Vinte vagas.
Ministrada por Patrícia Fagundes, a oficina vai abordar perspectivas e práticas de criação dramatúrgica desenvolvida durante o processo de ensaios, em composições compartilhadas. A partir do mote "pra lembrar do futuro", propõe-se exercícios e experiências que percorrem palavra, corpo, pessoal e político, memória e invenção. Uma jornada intensiva que termina em brinde e teatro.
Práticas de Produção Artística
- 19/08, terça-feira, das 17h às 22h, na Zona Cultural. Vinte vagas.
Ministrada pelas produtoras Letícia Vieira e Giulia Baptista, a atividade propõe uma reflexão prática sobre a dramaturgia da produção, tratando-a como parte do processo artístico. Aborda temas como formatação de projetos, editais, criação coletiva e produção colaborativa. Também discute o mercado de festivais, temporadas teatrais e os desafios do teatro no sul do Brasil. A oficina valoriza o território, redes de afeto e ferramentas técnicas como suporte ao desejo de criar e circular. É um espaço de troca, análise de cases e compartilhamento de experiências entre profissionais do teatro.
Práticas de Iluminação Cênica
- 26/08, terça-feira, das 17h às 22h, na Zona Cultural. Quinze vagas.
Ministrada por Alexandre Lopes, essa oficina é voltada a quem deseja iniciar na área de iluminação cênica. Oferece uma experiência técnica e artística, preparando os participantes para atuar como assistentes em montagens e operações de luz em diferentes contextos: teatro, dança, shows, eventos sociais, corporativos, feiras e congressos. O foco é desenvolver um olhar sensível e prático sobre os diversos aspectos da iluminação para espetáculos e eventos.
Aulas abertas:
