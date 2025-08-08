Evento A Maior das Gauchadas acontece neste sábado em Guaiba

A edição especial de A Maior das Gauchadas, acontece neste sábado (9), às 12h, em Guaíba, e promete entrar para a história dos grandes eventos tradicionalistas do Rio Grande do Sul. A celebração homenageia os 25 anos de carreira da dupla César & Rogério, além de oferecer ao público mais de 12 horas de churrasco open e mais de 20 atrações musicais ao longo do dia.

O encontro será realizado no Parque Saladeiro São Geraldo (Getúlio Vargas, 416 - Guaiba) e contará com estrutura para receber visitantes de todo o estado e de outras regiões do país. Segundo os organizadores, a proposta é única: unir música, tradição e churrasco em uma celebração única da cultura gaúcha. Ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp (41) 99995-2089.