Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 18:26

Renato Aragão estreia com espetáculo teatral aos 90 anos

Espetáculo teatral Saltimbancos Trapalhões in Concert surge depois de desligamento do ator da TV Globo

BOB PAULINO/TV GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
Agências
Aos 90 anos, Renato Aragão estreia com espetáculo teatral "Saltimbancos Trapalhões in Concert". O retorno de Didi aos palcos marca uma nova fase em sua trajetória artística, após um período de afastamento e da finalização de seu contrato com a Globo em 2020.
Inspirado no filme de 1981, o musical será lançado na semana da criança -9 a 15 de outubro- e conta com direção de Charles Möeller & Claudio Botelho. A produção também conta com a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira e o elenco confirmado inclui Letícia Colin, Marcelo Serrado, Lucinha Lins, Malu Rodrigues, Fernando Caruso, Adriana Garambone e o grupo infantil Dó Ré Mi.
A montagem surge após a campanha "Gigante da Cultura", realizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa será responsável por investir R$ 1 bilhão em cultura e tem como protagonista o ator e humorista Renato Aragão.

