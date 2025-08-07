Projeto fotográfico transforma solidariedade em memória com trabalho de 27 fotógrafos que atuaram na enchente

Resiliência é o tema da segunda exposição do projeto Memorial das Águas – Solidariedade e Reconstrução, com abertura neste sábado (9), a partir das 15h, na Praça da Alfândega. Localizado no coração de Porto Alegre e também palco da histórica enchente de 1941, até então a maior registrada na cidade, superada pela tragédia de maio de 2024, a iniciativa reacende o olhar coletivo sobre a dor, a empatia e a força de reconstrução. A visitação segue diariamente, ao longo de 24h, até o dia 11 de setembro.



Com a participação de 27 fotógrafos com seus olhares sensíveis, a mostra expõem 80 imagens que trazem não apenas a dor e a destruição, mas sobretudo a força coletiva que emergiu do desastre. Os registros documentam, emocionam e revelam perdas, mas também a potência da solidariedade. A exibição é aberta ao público e tem curadoria de Marcos Monteiro.