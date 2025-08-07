Comédia dramática A Fanfarra estreia nos cinemas gaúchos

O cinema francês é pródigo em contar histórias sobre música. São filmes que ora exaltam a grandeza dos artistas, ora destacam a importância da música nas vidas das pessoas. Em A Fanfarra, drama de ficção que chega aos cinemas gaúchos amanhã (7), conhecemos uma história que mescla o melhor desses dois casos.

Em 2024, o longa recebeu o Prêmio de Público do Festival de San Sebastián e integrou os festivais de Cannes e Varilux. E conquistou mais de 2,6 milhões de espectadores nos cinemas na França. A história, dirigida pelo consagrado Emmanuel Courcoul, mostra os irmãos, e músicos, Thibaut Desormeaux (Benjamin Lavernhe) e Jimmy Lecocq (Pierre Lottin), numa jornada de reencontros e descobrimentos. Os movimentos certeiros e firmes do maestro Thibaut contrastam com a insegurança quando ele é diagnosticado com leucemia. O medo e a incerteza aumentam quando, num teste de compatibilidade com sua irmã, Rose (Anne Loiret), Thibaut descobre que foi adotado quando era pequeno. Na busca por sua recuperação, Thibaut descobre e conhece seu Jimmy, seu irmão de sangue. Ele também é músico, embora não tenha o mesmo reconhecimento e glamour de Thibaut.