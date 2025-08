Espetáculo Forever Tango estreia no Teatro da Fiergs

O aclamado espetáculo Forever Tango estreia em Porto Alegre no Teatro da Fiergs (Assis Brasil, 8787), nesta sexta-feira (8), às 21h. Criado e dirigido pelo argentino Luis Bravo, a peça conta a história do nascimento do tango na Argentina do século XIX, quando milhares de homens, abandonando uma Europa em desintegração para emigrar à América do Sul, se encontraram nos matadouros lotados, nos bares, nas esquinas dos arrabaldes e nas enramadas. O tango nasceu dessa existência solitária e violenta.



Com doze dançarinos, um vocalista e uma orquestra formada por seis músicos, o espetáculo já foi indicado ao Tony Award de Melhor Coreografia em 1998, eleito o melhor musical de turnê pelo Bay Area Theatre Critics Circle em San Francisco, onde esteve em cartaz por 92 semanas no Theatre on the Square. Reconhecido internacionalmente, o Forever Tango também recebeu o cobiçado Prêmio Simpatia no Festival de Spoleto, na Itália, em 1996. Os ingressos custam a partir de R$ 200,00 e podem ser adquiridos na plataforma BlueTicket.