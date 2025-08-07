Wander Wildner volta ao sul com apresentação especial no Gravador Pub dia



O cantor e compositor Wander Wildner volta a Porto Alegre para apresentar seu novo álbum Diversões Iluminadas, nesta sexta-feira (8), às 21h, no Gravador Pub (Ernesto da Fontoura, 962). O trabalho é uma coleção intensa e emocionante de versões de canções que atravessaram sua história pessoal e musical do artista, reunindo faixas como Um Índio, de Caetano Veloso; Redemption Song, de Bob Marley; Terral, de Ednardo; e Simple Twist of Fate, de Bob Dylan, entre outras preciosidades.

Produzido por Rust Machado, o disco em homenagem a seus compositores preferidos já está disponível em todas as plataformas digitais e agora ganha vida nos palcos da Capital. Para essa apresentação, Wander estará acompanhado de sua poderosa banda formada por Rust Machado (guitarra), Clauber Scholles (baixo), Rika Barcellos (bateria) e Gabriel Guedes (guitarra). A casa abre às 18h, ingressos custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos via plataforma Sympla.