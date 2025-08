Rancho Tabacaray recebe Joca Martins em noite especial para mês dos pais

Com ingressos praticamente esgotados, o cantor e compositor Joca Martins sobe ao palco do Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2770) nesta quinta-feira (7), às 20h, para dar início às celebrações do mês dos pais. Reconhecido como um dos principais nomes da música gaúcha, Joca traz para o galpão mais famoso da zona sul de Porto Alegre o espetáculo que celebra seus 37 anos de carreira.

Acompanhado pelos músicos Ricardo Comasseto, Yuri Menezes e Luciano Fagundes, o artista pelotense embala o público com clássicos que fazem parte do imaginário afetivo do Sul do Brasil. Mas não é só a música que faz o evento, a cozinha da casa preparou um cardápio especial para a ocasião. O serviço será à la carte, e entre as opções estão iguarias como bolinho de costela, empanadas de cordeiro e molleja com molho de uvas verdes. Da parrilla, saem cortes nobres como entrecostales, bife ancho e assado de tiras, acompanhados por purê de abóbora, papas ao murro, saladas, choripans e bochecha suína com fritas. Para a sobremesa: sagu, ambrosia e arroz doce, além de empanadas e panquecas de doce de leite. Os últimos ingressos disponíveis são do terceiro lote, por R$ 220,00.