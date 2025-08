Mistura Fina celebra a trajetória de Gelson Oliveira no Multipalco Eva Sopher

Na próxima quinta-feira (7), o projeto Mistura Fina recebe Gelson Oliveira, um dos nomes mais expressivos da música gaúcha, para celebrar seus 70 anos de vida e 46 anos de carreira. O espetáculo Gelson Oliveira 70 Anos se realiza às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel – Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), em formato intimista de voz e violão. A entrada é franca.

O show será uma viagem pela história da música brasileira a partir da trajetória de Gelson, repleta de parcerias, prêmios e experiências que cruzaram palcos no Brasil e no exterior. Entre uma canção e outra, o compositor compartilha memórias e curiosidades de sua caminhada artística, que inclui colaborações com nomes como Antonio Villeroy, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Paulo Moura, Chico César, Nei Lisboa, Geraldo Flach e Gilberto Gil. No repertório, sucessos que marcaram época, como Papagaio Pandorga, Canção do Pescador e Quem Dera, entre outras obras de sua discografia.