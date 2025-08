Samba com Edu Moreira é atração no Boteco Matita Perê

Entre Sambas e Canções é o show que Edu Moreira leva ao palco do Matita Perê (João Alfredo, 626) nesta quinta-feira (7), às 21h. Acompanhado de Rafa Rodrigues (cavaquinho e voz), Rodrigo Maia (contrabaixo) e Bruno Coelho (percussão), Edu Moreira apresenta sambas e clássicos da música brasileira. No roteiro músicas como Linha de Passe, Foram me Chamar, Tiro ao Álvaro, Mania de Você e Lanterna dos Afogados, trazendo gerações de artistas de peso da MPB.