Ilegítimos e Cartel da Cevada se apresentam no Bar Ocidente

As bandas Ilegítimos e Cartel da Cevada farão um show para o projeto Ocidente Acústico nesta quinta-feira (7), às 20h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). Será uma oportunidade de conferir a apresentação de duas bandas de destaque no cenário do rock autoral gaúcho. A Ilegítimos vai mostrar as músicas do primeiro álbum intitulado Vazio Póstumo. E a Cartel da Cevada está retomando as atividades com nova formação. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e já estão disponíveis na plataforma Sympla.

O grupo Ilegítimos vai apresentar as composições inspiradas na luta do vocalista Jeff Lee e sua esposa, Fernanda Bastolla, contra o tumor cerebral que levou ao falecimento dela em 2016. Para superar o luto, ele compôs as músicas do álbum Vazio Póstumo.

Com dois álbuns, a Cartel da Cevada vai mostrar ao público a nova formação da banda. Com um pé no metal e o outro no regionalismo, o grupo mistura elementos do rock setentista com a tradição gaúcha de contar causos e contos fantásticos.