Centro Cultural 25 de Julho comemora 74 anos com apresentação dos quatro coros da casa

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germano Petersen Júnior, 250) comemora 74 anos de atividades com um espetáculo aberto ao público nesta quarta-feira (6), véspera do seu aniversário. A apresentação, marcada para às 20h, reunirá quatro grupos residentes da casa com música e a tradição do Centro: o canto coral. Participam da noite especial os grupos Upita!, o Femina Vox, o Expresso 25 e o Coro Masculino do 25. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho na entrada do evento.

A celebração inicia com o coro infantil Upita!, regido por Fernanda Nóvoa. Depois, será a vez do Femina Vox, grupo formado por mulheres, com condução de Luciano Lunkes. Em seguida, o Expresso 25 subirá ao palco, sob a condução do uruguaio Pablo Trindade-Roballo desde 1996. O encerramento da noite será com o mais longevo grupo da casa, o Coro Masculino 25 de Julho que, em 2025, completa 75 anos de história. O conjunto, liderado pelo regente Igor Ruschel.