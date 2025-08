Tom Belmonte lança novo livro 'Rincão do Inferno' em evento no Espaço Amelie

O lançamento do livro Rincão do Inferno, segunda obra da trilogia Círculo de Sangue, escrito pelo jornalista gaúcho, Tom Belmonte, acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 18h30min, no Espaço Amelie (Vieira de Castro, 439). Com a arte de capa do artista gráfico Éverson Godinho, texto de orelha do escritor e cineasta Boca Migotto e prefácio do jornalista Humberto Trezzi, a obra disseca o universo fraturado da família Silveira, núcleo principal da trama, e daqueles que os circundam.