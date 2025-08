Concerto da Orquestra Jovem acontece nesta quarta no Palácio da Justiça

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) realiza o sexto concerto oficial da temporada 2025, na quarta-feira (6), às 19h. Apresentação será no Auditório Osvaldo Stefanello (Praça Marechal Deodoro, 55) do Palácio da Justiça, em Porto Alegre. O evento é gratuito, com entrada mediante distribuição de senhas no local.