Filme Quarteto Fantástico será atração no CineMaterna desta quarta

Na próxima quarta-feira (6), às 14h10min, acontece a sessão CineMaterna no Cinemark do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Na exibição especial para famílias com bebês de até 18 meses, o filme escolhido é Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.

O CineMaterna oferece às famílias diferenciais como a disposição de trocadores na sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; tapete de EVA para bebês que engatinham ou caminham, entre outras comodidades. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também são bem-vindos, mas a classificação indicativa do filme precisa ser respeitada. As primeiras cinco famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia.