Documentário Ouvidor é atração do Quartas no IAB

A próxima edição do projeto Quartas no IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Rio Grande do Sul (IAB RS), aborda a temática A atuação das arquitetas e urbanistas na luta pelo direito à moradia. Durante o encontro, será exibido o documentário recém-lançado Ouvidor, dirigido e produzido por Matias Borgström, seguido de um bate-papo com a presença das arquitetas Sherlen Borges, Jamile Mallet e Manuella Dalila Rosa.

O evento acontece nesta quarta-feira (6), a partir das 19h, no Solar do IAB (General Canabarro, 363). O filme aborda a ocupação artística Ouvidor 63, localizada no centro de São Paulo. Trata-se de um prédio de treze andares que teve sua função social ressuscitada por um grupo de artistas em 2014, considerada a maior ocupação artística da América Latina. Após 11 anos de resistência, mais de 100 artistas latino-americanos não apenas produzem, mas também vivem atualmente na ocupação. A entrada é gratuita e não precisa de inscrição.