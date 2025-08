Espetáculo Entrelinhas acontece este sábado no Espaço Força e Luz

Neste sábado (2), às 18h30min, acontece a formatura do Curso de Teatro Livre do Módulo II da Teatraria Ao Cubo. Após cinco meses de aulas e pesquisas, a turma irá levar ao palco do Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) o espetáculo Entrelinhas: Fragmentos poéticos de vidas em desalinho.



A peça mergulha nos espaços silenciosos entre as palavras, onde o que não é dito revela mais do que qualquer fala. E a montagem foi feita a partir de uma série de cenas fragmentadas, mas interligadas por um fio condutor que expressa a poesia e as nuances escondidas nas entrelinhas de nossas vidas. A classificação é de 12 anos, os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos através do número (51) 9 9211-0156, com o elenco e a produção da Teatraria.