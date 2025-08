Argentino Raúl Barboza volta a Porto Alegre em única apresentação

Raúl Barboza, o embaixador do gênero chamamé, retorna a Porto Alegre após seis anos para um show em única apresentação, nesta terça-feira (5), às 21h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). Acompanhado do guitarrista Benjamin Cíprian, Raúl promete uma noite repleta de emoções, interpretando uma seleção de seus próprios chamamés, que refletem a autenticidade do artista e a paixão que ele carrega pelo ritmo que é símbolo da cultura argentina.

O espetáculo é uma oportunidade de vivenciar a magia do chamamé, uma das expressões musicais mais características da região Norte da Argentina e do sul do Brasil, nas mãos de um instrumentista especialista no estilo. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e podem ser adquiridos via Sympla.