Obra de restauro do Teatro Bruno Kiefer tem nova data para visitação

A próxima visita guiada à obra de restauro do Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), ocorre em 14 de agosto. Voltada a estudantes de arquitetura e interessados em conservação de patrimônio, a atividade será conduzida pelo arquiteto Joel Gorski, um dos responsáveis pelo projeto de restauro do espaço. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir desta segunda (4), por meio do formulário disponibilizado na bio do Instagram da CCMQ. As vagas são limitadas.

LEIA TAMBÉM: Sala Redenção exibe adaptações de clássicos da literatura ao cinema



As visitas fazem parte da programação educativa do projeto Restauração do Teatro Bruno Kiefer. Além dessa atividade, a Casa está realizando uma série de oficinas e cursos gratuitos de educação patrimonial. O objetivo do projeto é promover a valorização, a compreensão e a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, entendido como o conjunto de bens, práticas, saberes e expressões que representam a identidade, a história e a memória da cidade.