Sala Redenção exibe adaptações de clássicos da literatura ao cinema

A mostra cinematográfica Filmes e Livros estreia na Sala Redenção (Engenheiro Luiz Englert, 333), nesta segunda-feira (4) e segue em setembro e outubro. Aproximar, comparar e estudar as linguagens do cinema e da literatura é a proposta do ciclo, que explora a transição do cinema como registro documental dos acontecimentos para a fabulação, e como a tradição literária forneceu bases para seu desenvolvimento.

A iniciativa das sessões é da jornalista, professora e crítica de cinema, Fatimarlei Lunardelli, e acontece sempre na primeira segunda-feira de cada mês, com palestra às 15h e entrada franca. Após a exibição dos filmes, o público é convidado para um bate-papo relacionando literatura e cinema.



Confira a programação dos encontros:



Encontro 1: 4 de agosto | segunda-feira | 15h

Livro e adaptação para o cinema de As Horas, de Michael Cunningham

A história de três mulheres de diferentes gerações cujas vidas são entrelaçadas pelo romance Mrs. Dalloway: Clarissa Vaughn, editora de Nova York que, em 2001, prepara uma festa em comemoração ao prêmio literário recebido por seu amigo Richard, que vive com HIV. Laura Brown, dona de casa grávida e infeliz no casamento no ano de 1950, em Los Angeles; e a própria Virginia Woolf, em 1923, no interior da Inglaterra, onde vive com o marido e sofre com a depressão enquanto escreve Mrs. Dalloway, romance publicado em 14 de maio de 1925 e que se tornaria uma das grandes obras da literatura no século XX.





Encontro 2: 1° de setembro | segunda-feira | 15h

Livro e adaptação para o cinema de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha

No Rio de Janeiro, em 1950, as jovens irmãs Eurídice e Guida são companheiras inseparáveis. Moram com os pais e têm sonhos que entram em conflito com o ambiente conservador em que vivem: Eurídice quer se tornar pianista profissional e Guida sonha com uma grande história de amor. Separadas e obrigadas a viver distantes ao longo da vida, as duas nunca desistem de se reencontrar.





Encontro 3: 6 de outubro | segunda-feira | 15h

Livro e adaptação para o cinema de Anna Karenina, de Leon Tolstói

Durante o Império Russo, em 1874, o romance proibido entre Anna Karenina e o jovem oficial de cavalaria, Conde Vronsky, escandaliza a aristocracia da qual fazem parte. Por ser casada com o conde Alexei Karenin, um homem mais velho com o qual tem um filho, e em virtude das convenções sociais da época, a recusa de Anna em abrir mão do amor leva a um trágico desfecho. Com vários personagens em torno do núcleo dramático principal, o livro faz um painel da sociedade russa no século 19.