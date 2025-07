Fundação Vera Chaves Barcellos celebra a trajetória da artista Marlies Ritter

No ano em que completa 20 anos, a Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) apresenta a mostra Pensar com as Mãos em homenagem à trajetória da artista Marlies Ritter. Com curadoria de Fernanda Albuquerque, a exposição reúne cerca de 70 obras que abrangem cerâmica, tecido, colagens, livros, xilogravuras e fotografias.