CCMQ realiza edição especial de Dia dos Pais do Samba do Quintana

Celebrando o Dia dos Pais, comemorado no dia 10 de agosto, o Samba do Quintana faz uma edição especial neste domingo (3), das 16h às 20h. Com participação de Antônio Lima, pai do vocalista da banda residente, Thiago Ribeiro, o evento acontece na Travessa Rua dos Cataventos (Andradas, 736).

Natural de Alegrete, o convidado Antônio Lima sempre teve forte ligação com a música, especialmente com o samba, além de ter se aproximado também do tradicionalismo gaúcho. Em sua trajetória, formou diversos grupos de MPB, nos quais atuava como músico-intérprete. A banda residente desta edição é a Thiago Ribeiro e Amigos e o Samba do Quintana é aberto ao público, com entrada franca. O evento é promovido pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Na ocasião, haverá intérprete de Libras.