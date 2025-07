Especial Legião Urbana é atração para fãs de rock nacional no Bar Opinião

Neste sábado (2), às 19h30min, acontece o Especial Legião Urbana com André Frateschi no palco do Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. O músico André Frateschi, que passou a última década em turnês ao lado de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá para prestar uma homenagem às obras mais emblemáticas da banda Legião Urbana, volta a Porto Alegre com o seu novo show tributo ao grupo de rock nacional.

Acompanhado da sua banda solo, o músico apresenta o repertório do seu atual projeto, com sucessos como Pais e Filhos, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, Será, Eu Sei e O Teatro dos Vampiros, faixas estas que mostram a relação de saudade e nostalgia que o público tem com o grupo brasiliense. Os ingressos estão em 3º lote, custando entre R$ 80,00 e R$ 190,00 e podem ser adquiridos via Sympla.