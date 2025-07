Trupi di Trapu apresenta dois espetáculos na Sala Álvaro Moreyra

A Trupi di Trapu Teatro de Bonecos abre temporada dos espetáculos Carolina e Outras Vozes e Trapus e Farrapos no primeiro final de semana de agosto, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues. Os ingressos para as duas montagens variam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e podem ser adquiridos via Sympla.

Carolina e Outras Vozes apresenta um dia na vida de Carolina de Jesus, a dor da fome, o desamparo dos políticos e a vida sofrida de uma mulher sozinha com três filhos para criar. O roteiro, construído em formato de colaboração coletiva, mescla trechos do livro Quarto de Despejo - Diário de Uma Favelada, histórias pessoais da equipe e canções da cultura afro-gaúcha.



Já Trapos e Farrapos: Negrinho, as viajantes dos pampas cruzam cidades e povoados, levando consigo as histórias vivas do sul do Brasil. Entre cantos, causos e memórias, elas nos apresentam Negrinho do Pastoreio, um conto clássico da oralidade e da literatura gaúcha.

Confira a grade de horários:



Carolina e Outras Vozes



Dia 1 de agosto (sexta) 20h

Dia 2 de agosto (sábado) 20h

Dia 3 de agosto (domingo) 19h

Dia 8 de agosto (sexta) 20h

Dia 9 de agosto (sábado) 20h

Dia 10 de agosto (domingo) 19h



Ficha técnica

Silvia Duarte - Elenco

Alessandra Souza - Direção

Vigo Cigolini - Iluminação

Mari Falcão - Figurinista

Assessoria em acessibilidade: Mil Palavras e Ketelin Oliveira

Cenografia e identidade visual: Silvia Serrano

Auxiliar de produção: Viviane Marmitt

Produção: Trupi di Trapu





Trapos e Farrapos: Negrinho



Dia 2 de agosto (sábado) 16h

Dia 3 de agosto (domingo) 16h

Dia 9 de agosto (sábado) 16h

Dia 10 de agosto (domingo) 16h



Ficha técnica

Autor: Anderson Gonçalves

Encenação: Ajeff Ghenes, Alessandra Souza e Yannikson

Stand by: Anderson Gonçalves

Direção Artística: Anderson Gonçalves

Direção de sombras e silhuetas: Têmis Nicolaidis

Direção musical e trilha sonora: Alan Barcelos

Música "Viajante dos Pampas" letra de Lorena Sanchez

Voz em "Pastoreio de Oxum": Marietti Fialho

Bonecos, cenário e adereços: Anderson Gonçalves, Mari Falcão e Ajeff Ghenes

Máscaras: Atelier Lu Antunes

Figurinos: Mari Falcão e Ajeff Ghenes

Iluminação: Vigo Cigolini

Produção: Trupi di Trapu - Teatro de Bonecos