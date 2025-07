Grupo Toca apresenta espetáculo no Centro Cultural 25 de Julho

O Grupo Toca se apresenta no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (Germano Petersen Júnior, 250) na sexta-feira (1), às 20h, com o espetáculo Experiência Piazzolla. No palco, a viola de Vinicius Reis e o contrabaixo de Ezequiel de Paula assumem a função de solistas, unidos ao piano de Mari Brito para mostrar novas versões para as famosas canções do gênio da música argentina Astor Piazzolla.

No repertório, estão confirmadas obras marcantes do artista portenho, como Oblivion, Soledad, Fuga y Misterio, Invierno Porteño e Libertango. A apresentação ainda contará com a participação especial do acordeonista Daniel Castilhos e fará uma homenagem aos pais com a interpretação da famosa Adiós Nonino. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridas antecipadamente pelo Sympla ou, no dia do show, a partir das 18h, na Secretaria do Centro Cultural 25 de Julho.