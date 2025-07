Banda Matanza Ritual faz show no Bar Opinião nesta sexta-feira

A banda Matanza Ritual volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (1) para apresentar seu último lançamento, o álbum A Vingança é Meu Motor, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), às 20h30min. Conhecidos pelo rock pesado, resultante da união entre a ferocidade do metal e a poética do folk, aliados a letras carregadas de ironia, crítica social e reflexões sobre o caos humano, o grupo traz na bagagem o novo trabalho, que inclui os singles O Paciente Secreto e Assim Vamos Todos Morrer.