Camisa de Vênus traz a Porto Alegre mais de quatro décadas de rock brasileiro

A banda Camisa de Vênus desembarca em Porto Alegre na sexta-feira (1), às 21h, com a turnê Botá pra F* e promete uma noite memorável no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Com mais de quatro décadas de história, o grupo leva ao palco um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, em um show que mistura atitude, irreverência e o puro rock brasileiro.

Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00, e estão disponíveis na plataforma uhuu.com ou na bilheteria do teatro. O setlist do show conta com sucessos da banda como Bete Morreu, Hoje, Eu Não Matei Joana D'arc, Só o Fim e Deus Me Dê Grana. Em meio às comemorações pelos 45 anos de estrada, o Camisa segue com turnês sucessivas e sem interromper a produção de álbuns autorais.