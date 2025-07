"Residência Casa Movente" recebe artistas residentes e promove Ateliê Aberto

Novo espaço dedicado à arte contemporânea em Entre-Ijuís, a Oficina Escobar, fundada por Daniel Escobar, selecionou os artistas visuais integrantes do projeto “Residência Casa Movente”. Mais de 150 artistas pessoas inscreveram trabalhos para esta oportunidade. Laryssa Machada foi selecionada participa ao lado de mais quatro artistas que já fazem parte da iniciativa e volta ao RS após participar na 14ª Bienal do Mercosul, iniciando seu trabalho nas missões nesta quarta, 30 de julho e o desenvolvendo até 8 de agosto.

No dia 7 de agosto haverá o “Ateliê Aberto", quando os visitantes podem acompanhar a execução de seu trabalho, de forma aberta e gratuita, além de bater-papo com a artista. Entre os demais participantes estão Tuane Eggers - que esteve na casa na primeira quinzena de julho, Claudia Hamerski - que trabalhará de 24 de agosto a 4 de setembro e Paulo Nazareth - que vem de 15 a 25 de setembro, fecha a equipe o experiente curador Marcio Harum.

Financiado pela Secretaria da Educação (Sedac-RS) e pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura do Governo Federal, o projeto busca fomentar novos olhares para esse lugar histórico e, além das atividades no decorrer das residências e exposição em data próxima ao Natal das Missões, prevê uma itinerância com exposição no mês de janeiro, em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mario Quintana.

O projeto é uma produção da Oficina Escobar, espaço fundado em 2020 quando o artista visual Daniel Escobar migrou de Porto Alegre para sua cidade natal durante a pandemia de Covid-19, reativando um galpão localizado no centro da cidade, fechado há mais de 20 anos, e onde já havia funcionado diferentes oficinas da família.

Reformado para abrigar as atividades de um ateliê, o espaço com aproximadamente 40m² possui infraestrutura de produção, realiza oficinas de criação, pequenas exposições ou intervenções de fachada e conta com uma biblioteca voltada para as artes visuais. O complexo também possui um extenso quintal que pode ser utilizado para atividades ao ar livre.