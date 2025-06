"Residência Casa Movente" tem chamada aberta para artistas visuais

Novo espaço dedicado à arte contemporânea em Entre-Ijuís, a Oficina Escobar e recebe inscrições até o dia 27 de junho para a seleção de um artista que queira integrar o projeto “Residência Casa Movente”, ao lado de mais quatro integrantes. O processo é descomplicado e para se inscrever é só consultar a convocatória. A divulgação do resultado está prevista para 3 de julho e os trabalhos iniciam em agosto de 2025.

Entre os artistas participantes estão Tuane Eggers, Paulo Nazareth, Claudia Hamerski, Marcio Harum, curador experiente. E é a quinta vaga que está em chamada aberta. Tudo já pode ser acompanhado pelo instagram @oficinaescobar.

Financiado pela SEDAC RS e pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura do Governo Federal, o projeto busca fomentar novos olhares para esse lugar histórico e, além das atividades no decorrer das residências e exposição em data próxima ao Natal das Missões, prevê uma itinerância com exposição no mês de janeiro, em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mario Quintana.



Ateliê

O projeto é uma produção da Oficina Escobar, espaço fundado em 2020 quando o artista visual Daniel Escobar migrou de Porto Alegre para sua cidade natal durante a pandemia de Covid-19, reativando um galpão localizado no centro da cidade, fechado há mais de 20 anos, e onde já havia funcionado diferentes oficinas da família. Reformado para abrigar as atividades de um ateliê, o espaço com aproximadamente 40m² possui infraestrutura de produção, realiza oficinas de criação, pequenas exposições ou intervenções de fachada e conta com uma biblioteca voltada para as artes visuais. O complexo também possui um extenso quintal que pode ser utilizado para atividades ao ar livre.