Documentário que retrata intimidade de casais em motéis é atração na Sala Redenção

Nesta quinta-feira (31), às 19h, a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333), em parceria com o Cineclube Vestígio, finaliza a mostra À Flor da Pele com o documentário Eros, de Rachel Daisy Ellis. O longa-metragem, que estreou no Festival de Tiradentes em 2024, é o primeiro dirigido por Ellis, cineasta nascida no Reino Unido e naturalizada brasileira.

O filme acompanha sete duplas, um trio e um homem que foram convidados a filmarem a si próprios durante uma noite no motel. Os personagens retratados são diversos: há pessoas queer, adeptas do BDSM, evangélicas, acima dos 50 anos, profissionais do sexo. Todos com histórias únicas que ganham concretude em frente à câmera. A entrada é franca e aberta à comunidade em geral. Após a exibição da obra, será realizada uma conversa com os integrantes do Cineclube Vestígio.