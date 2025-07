Espetáculo 'Quando Você Me Toca' é atração no Teatro Oficina Olga Reverbel

Nesta quarta-feira (30), às 19h, o Coletivo Tatá apresenta o espetáculo Quando Você Me Toca, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça da Matriz, s/n°). A montagem, que terá sessão única, foi selecionada no edital Atos e Cena 2025, da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS). Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.



Explorando o corpo como campo de criação e conflito, Quando Você Me Toca propõe uma imersão sensível nas múltiplas dimensões do toque humano. A obra parte da pele para tencionar temas como gênero, poder, carinho, desejo e censura. Cada cena se debruça sobre uma faceta do contato físico: o afago, o abuso, a ternura, o apoio, a dor e a cura. No elenco, estão os intérpretes-criadores Carolina Pinto, Evelin Suchard, Inda Rulio Bajar, João Cruz, Sarah Leão, Bruna Oliveira e Izadora Souto.