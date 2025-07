Roberta Argiles se apresenta no Teatro do Sinduscon-RS

A cantora Roberta Argiles é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior, que acontece na quinta-feira (31), às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146). A entrada do espetáculo é franca.

No show, a cantora convida o público a explorar as relações entre o amor, a política e a música, através do samba. Interpretações de artistas como Clara Nunes e Leny Andrade são guias nesse processo, assim como os compositores locais do passado, Lupicínio Rodrigues, e de agora, Dionísio Monteiro. Entre os destaques do repertório, estão Lama, de Clara Nunes; O que é o amor, na voz de Maria Rita; Nunca, de Lupicínio Rodrigues.

Dividem o palco com ela os músicos Mathias Pinto (violão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Rafael Rodrigues (percussão), Giovani Berti (percussão), Zalmir Chwartzmann (Percussão), Marcelo Moyses (Clarinete), César Franarin (Sax) e Bruno Silva (trompete), que formam a banda do projeto.