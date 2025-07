Porto Alegre Em Cena divulga espetáculos selecionados para próxima edição

O tradicional Porto Alegre Em Cena – Festival Internacional de Artes Cênicas divulgou a lista de espetáculos locais selecionados para compor a 32ª edição do evento. Foram recebidas 153 propostas de produções gaúchas inéditas no festival. Dessas, 11 espetáculos foram selecionados pelos curadores Adriana Jorgge, Angela Spiazzi, Igor Ramos e Rodrigo Marquez.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Porto Alegre Em Cena 2025 ocorre entre os dias 12 e 21 de setembro de 2025, em diversos espaços culturais da capital. Desde sua criação, em 1994, o evento construiu uma trajetória profunda e consolidou-se como uma das mais importantes plataformas das artes cênicas na América Latina, sendo responsável por trazer a Porto Alegre alguns dos nomes mais consagrados da cena nacional e internacional.

Confira a lista de selecionados:

A Canção De Assis – Cia De Teatro Menino Tambor

Uma trupe de atores mambembe invade o espaço cênico para contar de forma musical uma história de amizade entre uma menina, um burrinho e Francisco de Assis na Itália do século XVIII.

A Mulher Que Virou Bode: A História Perdida De Jurema Finamour – Rakurs

O que levaria uma mulher a se transformar em bode? Essa pergunta revela o cancelamento histórico da escritora e repórter Jurema Finamour, uma mulher notável, influente no jornalismo brasileiro e na elite intelectual das décadas de 1940 a 1960. O espetáculo "A Mulher que Virou Bode" explora sua história real, trazendo ao público uma trajetória que merece ser redescoberta.

As Aventuras do Fusca À Vela – Grupo Ueba

Espetáculo divertido e sensível apresentado em praças, parques, ruas ou espaços alternativos. Trata-se de uma obra com forte inspiração nas aventuras de Moby Dick, do norte-americano Herman Melville.

Cabaré Do Tempo - Pra Lembrar Do Futuro – Cia Rústica

Espetáculo cênico-musical que visita diversos tempos da nossa vida e do mundo: o tempo do relógio, tempo de luta, tempo da ciência, tempo de amor, tempo de luto, tempo de festa. Em uma narrativa que mistura teatro, dança e show musical, a montagem celebra memórias e desejos de futuro, costurando clássicos do repertório da MPB com canções autorais, música e texto, poesia e pandeiro.

Choque – Cia Municipal De Dança De Caxias Do Sul

O encontro de dois corpos em movimento, o violento embate de forças, o conflito que gera um abalo emocional e a sensação visceral provocada por uma carga elétrica. Choque é um estado de perfusão. Criada em 1998, a coreografia de Mário Nascimento impulsionou uma nova linguagem para a companhia de dança; em celebração a trajetória de 27 anos da cia, Choque ganha uma remontagem que dialoga com sua memória coreográfica, agora reinterpretada por novos corpos e imersa em um contexto artístico contemporâneo, alinhada às tendências da atualidade.

Corpo Casulo – Coletivo Intransitivo

Um corpo inicia um processo de metamorfose - tece seu próprio casulo e se desprende do que não lhe cabe mais. Refaz-se e redescobre-se. Um corpo contador de histórias; histórias de quem veio antes, de si e de muitos outros, entrelaçadas pela vivência da transgeneridade.

Espaço Arcabouço – Gabriel Martins

Espaço Arcabouço é um espetáculo de circo contemporâneo que tensiona convenções estéticas e dramatúrgicas do circo tradicional. Distante das imagens cristalizadas da espetacularização e do risco, propõe um campo de experimentação poética em diálogo com a dança e a performance.

O Choro Dos Deuses – Coletivo Teatro Da Crueldade

Espetáculo inovador de Teatro de Rua, com experimentações de linguagem do Coletivo Teatro da Crueldade, criado no contexto das enchentes do RS para reelaborar lutos e promover o acolhimento, com orientação da psicanalista Dinara Schubert Severo da UFRGS e da APPOA.

O Espantalho – Dalle Produções

O Espantalho é um monólogo que coloca Werner Schünemann no centro do palco e tem Bob Bahlis na direção. O espetáculo é uma grande jornada sentimental em meio a escolhas difíceis que envolvem pais e filhos.

Preta Poesia Feminina – Silvia D'arte Produções

Traz a atriz Silvia Duarte como protagonista em uma homenagem a cinco escritoras negras gaúchas: Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Isabete Fagundes Almeida, Fátima Farias e Lilian Rocha. Com direção de produção da obra teatral de Túlio Quevedo e direção cênica da diretora teatral Silvana Rodrigues, a montagem busca desmistificar o fazer poético como literatura falada.

Travessia – Cia Stravaganza / Cia Megamini

Travessia parte de uma experiência vivida pela atriz - o diagnóstico de um tumor maligno - e propõe um mergulho sensível em temas como fragilidade, reinvenção e persistência. Em cena, lembranças e questionamentos ganham corpo, entre a dor e o riso, o cotidiano e o simbólico.