ACCIRS promove sessão na Paulo Amorim nesta quarta

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS) apresenta mais uma Sessão ACCIRS, desta vez com o documentário Central – o Filme, dos diretores Tatiana Sager e Renato Dornelles. A exibição será na terça-feira (29), às 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736) e tem entrada franca.

Baseado no livro Falange Gaúcha, do jornalista Renato Dornelles, Central – o Filme mostra a realidade do Presídio Central de Porto Alegre, que já foi considerado o pior cárcere do Brasil. A partir de depoimentos de policiais, representantes do judiciário, de presos e seus familiares, o documentário traz relatos sobre as galerias superlotadas, o controle das facções e as decisões governamentais para evitar tragédias. A exibição será seguida de uma conversa com os diretores e com a jornalista e crítica Adriana Androvandi.