Festival Villa do Jazz promove um sábado inteiro de música no Instituto Ling

Dupla responsável pelo Poa Jazz Festival, a Branco Produções e o Grezz retomam neste ano um outro festival dedicado ao gênero: o Villa do Jazz, agora pensado especialmente para o Instituto Ling (João Caetano, 440). O sábado (26) inteiro será dedicado ao festival, com um total de nove apresentações de jazz e música instrumental brasileira, das 11h às 22h. É possível comprar ingressos para a programação completa (R$ 90,00) ou para shows individuais (R$ 20,00 cada), no site e na recepção do centro cultural. A abertura, às 11h, será com o acordeonista Luciano Maia e o bombo leguero de Ernesto Fagundes, em show que une música regional gaúcha e jazz. Depois, às 12h, o blues gaúcho tomará conta do palco com o experiente guitarrista Solon Fishbone e o jovem pianista Vinícius Canella, de apenas 13 anos. No intervalo, ocorre a oficina gratuita O músico de choro no mercado musical, às 14h, ministrada pelo gaúcho Luis Barcelos. A primeira atração da tarde (15h) será o trio liderado por Bruna Cassou, voltado ao som instrumental tipicamente brasileiro.Os shows seguem às 16h, unindo a cantora cubana Indira Castro e o instrumentista Luciano de León em uma formação pouco usual de voz e contrabaixo. Na sequência (17h), o duo formado pelo flautista Rafael Beck e o pianista Felipe Montanaro combinam jazz e choro, seguidos pelo bandolinista Luis Barcelos e o pianista Luiz Mauro Filho (18h).Às 19h, o pianista paulista Henrique Mota faz show solo de lançamento do álbum For Peace, seguido pelo duo argentino do guitarrista Rodrigo Agudelo e do contrabaixista Fernando 'Fefe' Botti tocando standards do jazz em leituras permeadas pela música portenha (20h). A noite encerra a partir das 21h, com o lendário harmonicista Maurício Einhorn que, aos 93 anos de idade, subirá ao palco ao lado do guitarrista Bernardo Ramos para mostrar grandes clássicos da MPB.