Jaqueline Barreto canta em Centro Cultural da Zona Sul

A cantora Jaqueline Barreto se apresenta nesta quarta-feira (30), às 19h, no Centro Cultural da Zona Sul (Rua Landel de Moura 430). No espetáculo "Show da Vida", Jaqueline estará acompanhada por Lucas de Azevedo (violão) e Bruno Coelho (percussão), e interpretará músicas que percorrem toda a sua caminhada profissional. A entrada é gratuita.

Com 40 anos dedicados à voz, Jaqueline trabalha atualmente com o canto coral. Sua história passa pelo canto lírico, locução e jingles em estúdio, backing vocal da banda TNT, dos artistas Nei Lisboa, Giba-Giba, Oswaldo Montenegro e Neto Fagundes. A artista também participou de óperas, filmes e espetáculos. Além do espetáculo do Sarau do Solar, o Centro Cultural Zona Sul também realizará uma feira de artesanato, organizada pela Associação Gaúcha de Artes Integradas.