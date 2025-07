Festival Elas por Elas promove a resistência feminina no hip hop gaúcho

No sábado (26), a Casa de Cultura Mario Quintana será palco do Festival Elas por Elas, evento que celebra o protagonismo de mulheres dentro da cultura hip hop do Rio Grande do Sul. Com o lema "A voz que resiste, que luta e que zela", a atividade convida o público a vivenciar um território artístico, político e coletivo onde a cultura urbana se encontra a luta por representatividade, equidade e transformação social.