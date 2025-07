Grupo Kadima realiza concerto no Teatro Simões Lopes Neto

O Grupo Kadima sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto (R. Riachuelo, 1.089), parte do Multipalco Eva Sopher, na quarta-feira (30), às 20h30min. Com o espetáculo Kadima in Concert, o grupo apresenta uma mostra inédita do repertório atual da companhia, que reúne dança folclórica israelita com música ao vivo, performada por um conjunto de câmara formado por oito músicos da comunidade judaica.

Nesta edição, o Kadima apresenta coreografias criadas ao longo dos últimos 15 anos, transitando por diferentes estilos e influências da cultura israelense. Do tradicional, como as danças chassídicas e horas, até composições mais contemporâneas e temáticas, o espetáculo celebra a diversidade da identidade judaica do Estado por meio da arte. Os ingressos custam a partir de R$ 110,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.