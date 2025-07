Exibição de Cinema Metropolitano Audiovisual acontece segunda na Capitólio

Nesta segunda-feira (28), às 18h30, acontece a exibição dos filmes Ferrolho e À Borda da Vida na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085), em Porto Alegre. As sessões fazem parte da celebração do primeiro anos de ações do Ecossistema Audiovisual Metropolitano RS, coletivo formado por 44 produtoras da região metropolitana de Porto Alegre e o Instituto Federal de Alvorada. O ecossistema atuou com residências, workshops de gestão com especialistas do mercado audiovisual e seminários sobre audiovisual.



Os filmes escolhidos são: Ferrolho, curta de Alexandre Derlam, que aborda a temática atual e urgente das mudanças climáticas e seu impacto em nossas vidas; e À Borda da Vida, premiado documentário de Camila Bauer, que mostra um retrato honesto e não romantizado de uma relação de afeto, dependência e culpa. As duas sessões tem entrada franca.

Programação

18h30 – Recepção

19h – Apresentação das ações do Ecossistema Audiovisual Metropolitano RS seguida da exibição de dois curtas-metragens do Catálogo Metropolitano:



FERROLHO

Gênero: Suspense

Duração: 18min10

Produtora: Prosa Filmes

Direção: Alexadre Derlam



À BORDA DA VIDA

Gênero: Documentário

Duração: 18min25

Produtora: Fabiane Severo

Direção: Camila Bauer

Prêmio: Melhor Filme no 8º Festival Santa Cruz de Cinema (13/06/2025)