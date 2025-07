Curso de atuação com Wolf Maia acontece em agosto em Porto Alegre

O Workshop Intensivo de Atuação para TV e Cinema com o consagrado diretor Wolf Maya será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, com duas turmas: uma no turno da tarde e outra no turno da noite, na Escola Casa de Teatro (Av. Cristóvão Colombo, 400). Quem participar será treinado com técnicas específicas para TV e cinema, a partir de atividades como leituras dramáticas, escalação de elenco, gravação e edição de cenas. Restam poucas vagas disponíveis.