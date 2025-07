Lótus Machê faz seu show de estreia em Porto Alegre no Caos Bar

O primeiro show da banda Lótus Machê acontece este sábado (26), no Bar Caos (João Alfredo, 701), às 22h. A banda porto-alegrense Lótus Machê é a nova versão da banda underground Pólipos, formada por quatro amigos de infância: Pedro Gonçalves (baixo), Henrique Torres (guitarra e vocal), Gabriel Kersting (guitarra) e Lucas Wietzke (bateria). A antiga Pólipos era conhecida pelo seu som caracterizado por influências do Indie, Rock sessentista e pelo Stoner dos anos 2000.

Em 2025, a banda se reformula para uma nova fase artística, se aventurando em um estilo mais ligado à Psicodelia Brasileira e ao Rock Progressivo. “Agora em 2025, começamos um novo capítulo. A banda passou por mudanças naturais e profundas, e junto com isso veio um novo nome. Mais do que uma troca estética, é o reflexo de quem a gente se tornou tocando juntos nesses últimos anos. O som evoluiu, ficou mais aberto, mais denso, mas ainda carrega o mesmo impulso lá do começo.”, ressalta o guitarrista Henrique Torres. Os ingressos para o show de estreia custam entre R$ 20,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos no dia do evento.