Espetáculo no gelo com trilha sonora do ABBA é atração no BarraShoppingSul

O Snowland On Ice ABBA acontece nos dias 26 de julho e 2 de agosto, em apresentações gratuitas na pista de patinação do Barra (Diário de Notícias, 300). As duas apresentações do espetáculo de patinação artística ocorrem às 20h e fazem parte da programação de inverno do Shopping, realizada em parceria com o Snowland, primeiro parque de neve indoor das Américas.

Com coreografias inspiradas nos maiores sucessos da banda sueca, ABBA, o espetáculo reúne elementos de dança, música e patinação artística, e conta com um corpo de dançarinos e atletas premiados, com reconhecimento nacional e formação artística. A apresentação traz ao gelo músicas como Dancing Queen, Mamma Mia e Gimme Gimme!, combinando técnica e ritmo em performances que resgatam o clima festivo da era disco. A entrada é franca nos dois dias.