Mistura Fina recebe o argentino Germán Roffler no Multipalco Eva Sopher

O projeto Mistura Fina - Música para Fugir do Trânsito recebe o compositor argentino Germán Roffler no Teatro Oficina Olga Reverbel (R. Riachuelo, 1089), parte do Multipalco Eva Sopher, nesta quinta-feira (24), às 19h. Nascido em Rosário, Roffler apresenta um repertório autoral que combina tradição folclórica e linguagem contemporânea, com canções do álbum Túneles, indicado ao Prêmio Rosario Edita.

No setlist, faixas como Crónica, La tierra la luna y las estrellas, Destino de estrellas e Zamba rota evidenciam o lirismo do artista, que já abriu shows de Baglietto & Vitale, Caetano Veloso e Marisa Monte.

O Mistura Fina promove encontros musicais intimistas e gratuitos sempre às quintas-feiras, com curadoria de Arthur de Faria, direção geral de Letícia Vieira e produção de Nina Picoli. As apresentações contam com audiodescrição da OVNI Acessibilidade Universal e entrada é franca.