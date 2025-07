Atingido pela enchente, obras do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues são entregues

Atingido pela enchente de maio de 2024, o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, no bairro Menino Deus, um dos espaços culturais mais importantes de Porto Alegre, foi entregue à comunidade nesta quinta-feira (24). Com um investimento de R$ 3, 6 milhões, as obras de recuperação do complexo cultural, tiveram duração de nove meses e foram realizadas pela empresa CFL.

O complexo de 3,6 mil metros quadrados conta com o Teatro Renascença, a sala Álvaro Moreyra, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, o Atelier Livre Xico Stockinger e o saguão de exposições. O Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues está localizado na avenida Erico Verissimo, nº 307, no bairro Menino Deus.

Na entrega do espaço cultural, inaugurado em 1978, a Banda Municipal de Porto Alegre, com regência de Diego Ramires, fez uma apresentação em que tocou duas músicas: Maria, Maria, de Milton Nascimento, e Africa, do grupo norte-americano Toto. O servidor municipal Renato Wieniewski, que durante a enchente foi até o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues para retirar instrumentos musicais, caixas de som, livros e material do Atelier Livre, recebeu uma placa em homenagem ao seu gesto. A distinção foi entregue pela secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso, e pelo prefeito Sebastião Melo.

LEIA MAIS: Leilão para concessão da Usina do Gasômetro ocorrerá em 27 de agosto

Os trabalhos de revitalização da estrutura foram viabilizados com recursos de um termo de aquisição de solo criado por contrapartida firmado entre a CFL e a prefeitura de Porto Alegre. As reformas começaram em outubro do ano passado. O prédio do Centro Municipal de Cultura recebeu uma pintura externa.

No Teatro Renascença, foi realizada a recuperação do palco, plateia, camarim e salas de apoio e a colocação de piso novo, pintura e instalações elétricas. O local recebeu nova sonorização, troca de cortinas, carpetes, poltronas e higienização e impermeabilização do reservatório das caixas d'água. Também foi feita a manutenção geral dos reservatórios e bombas, modernização das mesas de som e de luz e a inclusão de acessibilidade, com poltronas para obesos, corrimãos, local adequado para cadeirantes e rampas de acesso.

No Atelier Livre, foi realizada a recuperação do piso, a pintura do espaço e a instalação elétrica e colocação de ar condicionado. Foi realizada a limpeza e a descontaminação do ambiente.

Na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, os trabalhos foram de remoção e substituição de todas as portas e rodapés, impermeabilização do solo, substituição de toda fiação elétrica e remoção das antigas instalações sanitárias. Também foi feita o conserto das janelas, pintura geral, revisão das instalações elétricas, troca das portas e conserto das janelas, instalações de persianas automáticas para as claraboias e a instalação de dez equipamentos de ar-condicionado. A sala Álvaro Moreyra e o saguão de exposições não necessitaram de reparos.

A solenidade contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, dos secretários municipais da Cultura, Liliana Cardoso, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e do CEO da CFL, Luciano Correa - empresa responsável pelas obras de recuperação do prédio. Sobre o Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, Liliana Cardoso disse que o local é um espaço generoso e acolhedor da diversidade cultural da cidade.

"É um espaço de muita diversidade com cultura e arte. É tudo que entendemos na ligação da periferia com o Centro da cidade", destaca. Bremm considera um marco a devolução do espaço cultural para Porto Alegre. Correa destaca que foram noves meses de trabalho intenso. "Esse espaço fomenta a educação, a cultura, a arte e a leitura. Como é bom ver esse espaço reconstruído", acrescenta.