Mary Terezinha morre aos 77 anos

Morreu nesta segunda-feira (30), aos 77 anos, a cantora, compositora e musicista Mary Terezinha. O anúncio foi feito no perfil da artista no Facebook, mas não foram revelados detalhes dos atos fúnebres ou a causa da morte.

A acordeonista se tornou lendária na música gaúcha ainda na juventude, a partir do final dos anos 1960, como dupla de Teixeirinha, em uma das parcerias de maior sucesso da história da música brasileira. Gravou mais de 20 álbuns, entre trabalhos solo e ao lado de Teixeirinha, além de participação em 12 filmes e incontáveis shows pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil.

Além de parceiros musicais, a dupla manteve um relacionamento público durante anos (mesmo que Teixeirinha seguisse casado), e o fim da parceria, no começo dos anos 1980, não foi amigável - a artista denunciou ter sofrido agressões físicas e psicológicas do companheiro, mais tarde preferindo não elaborar mais sobre o assunto. No final dos anos 1990, ela tornou-se evangélica e passou a atuar no circuito gospel, passando a adotar a grafia Mari Terezinha. Seu último disco, A Serviço do Rei, foi lançado em 2013.