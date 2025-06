Filhos de três Beatles tocam juntos em nova música

Os filhos de três dos quatro integrantes dos Beatles vão participar de uma música juntos. A reunião acontecerá na música "Rip Off", da banda Mantra of the Cosmos, liderada por Zak Starkey, o herdeiro de Ringo Starr, baterista do grupo de Liverpool. Além de Starkey, a faixa terá vocais de um dos filhos de Paul McCartney, James McCartney, e de um dos herdeiros de John Lennon, Sean Ono Lennon. Considerando a formação completa dos Beatles, apenas o antigo guitarrista da banda, George Harrison, não tem um filho na música.

Starkey compartilhou um trecho de "Rip-Off" em sua página no Instagram, acompanhado por um vídeo com imagens da banda e dos próprios Beatles. A música é psicodélica e de pegada experimental, e pouco lembra o som do grupo dos pais dos músicos.

O filho de Ringo Starr falou sobre a música ao veículo britânico Telegraph. "Não soa como uma música dos Beatles", disse. "É o Mantra of the Cosmos, só que com eles juntos. É o Sean do Cosmos, o James do Cosmos. Continua sendo a minha banda." Na mesma entrevista, Starkey foi questionado sobre a ausência de Dhani Harrison, filho de George Harrison que também é músico, mas não participa da gravação. "Não preciso. Por que preciso?", ele afirmou.

"Rip-Off" é a segunda colaboração recente entre Sean Lennon e James McCartney. Eles lançaram "Primrose Hill", cantada por James, no ano passado. O Mantra of the Cosmos, banda de Zak Starkey, foi formado há dois anos. Além do filho de Ringo Starr, conta com nomes como Andy Bell, que tocou no Oasis, e dois integrantes do Happy Mondays --Shaun Ryder e Bez. Zak Starkey foi notícia recentemente por ter sido demitido duas vezes de seu emprego como baterista da banda The Who.