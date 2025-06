Marcelo Corsetti recria clássicos do The Police em releituras instrumentais

A partir das 21h desta sexta-feira (20), o guitarrista e compositor Marcelo Corsetti sobe ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para interpretar seu novo projeto The Police in Jazz, que compila uma série de releituras instrumentais das canções da icônica banda britânica The Police, assim como da carreira solo de seu vocalista Sting. Ingressos no Sympla a partir de R$ 20,00.Na apresentação, o repertório selecionado mistura a linguagem do jazz contemporâneo com elementos da música gaúcha, oferecento novas texturas, dinâmicas e ritmos às canções clássicas abordadas.Conhecido por já ter gravado doze álbuns de estúdio, o guitarrista Marcelo Corsetti já trabalhou com nomes importantes da cena musical brasileira, como Bebeto Alves e Adriana Deffenti. Neste final de semana, ele estará acompanhado pela baixista Dani Vargas, o pianista Henrique Mello e o baterista Cristiano Ludwig.