OSPA recebe maestro espanhol nesta sexta-feira

Sob regência do maestro espanhol Ignacio García-Vidal e com solos da mezzo-soprano brasileira Carol Braga, a OSPA apresenta o concerto “Cores e Almas”, em parceria com o Instituto Cervantes e a Cooperação Espanhola/Escritório Cultural da Embaixada da Espanha no Brasil. A apresentação ocorre nesta sexta-feira (6), a partir das 20h, na Sala Sinfônica da Casa da OSPA.

O programa celebra os vínculos entre compositores espanhóis e franceses que viveram na Paris do início do século XX através de quatro obras emblemáticas: “Clair de Lune”, de Claude Debussy, “El Amor Brujo: Suite”, de Manuel de Falla, “Ma Mère l'Oye”, de Maurice Ravel, e “Danzas fantásticas”, de Joaquín Turina.



Segundo o maestro Ignacio García-Vidal, que estará com a OSPA pela primeira vez, a proposta do concerto contém “um interessante jogo caleidoscópico, no qual convidamos o público a explorar os vínculos, os recursos técnicos e as ferramentas compartilhadas” entre os quatro compositores. A premiada cantora lírica Carol Braga será a solista da suíte “El Amor Brujo”, obra fundamental da música espanhola que evoca a essência da cultura andaluza.



Como em todos os concertos da Série Casa da OSPA, esta apresentação é precedida pela palestra Notas de Concerto, às 19h, na Sala de Recitais. Desta vez, o violinista da OSPA Giovani dos Santos trará informações e curiosidades sobre o programa da noite. O encontro pode ser acompanhado presencialmente, com o mesmo ingresso válido para o concerto, e também pela transmissão ao vivo no canal da OSPA do YouTube. Os ingressos à venda em sympla.com.br/casadaospa.